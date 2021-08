Il bollettino Contagi in calo: 6.599 nuovi casi, 24 morti. Il tasso di positività scende al 2,7% (Di venerdì 6 agosto 2021) I dati di venerdì 6 agosto. Il tasso di positività scende al 2,7% (ieri 3,4%) con 244.657 tamponi. Oggi il trend non è in salita. Brusaferro: «Crescita più limitata rispetto alle scorse settimane». Ricoveri: +40. Terapie intensive: +9 Leggi su corriere (Di venerdì 6 agosto 2021) I dati di venerdì 6 agosto. Ildial 2,7% (ieri 3,4%) con 244.657 tamponi. Oggi il trend non è in salita. Brusaferro: «Crescita più limitata rispetto alle scorse settimane». Ricoveri: +40. Terapie intensive: +9

Advertising

PalermoToday : Coronavirus, in Sicilia altri 789 casi: prima regione per incremento di positivi - zazoomblog : Covid oggi Lombardia 664 contagi: bollettino 6 agosto - #Covid #Lombardia #contagi: - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino: venerdì nero per la Sicilia, prima in Italia per contagi, morti e nuovi ri - infoitinterno : Bollettino Covid Sicilia, l’isola rimane prima per nuovi contagi: i dati del 6 agosto 2021 - crotone24news : Covid, aumentano ancora i contagi in Calabria: oggi 235 nuovi casi: Di seguito il bollettino del 6 agosto della Reg… -