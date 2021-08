Il 6 agosto 1932 inizia la prima "Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia" - Key4biz (Di venerdì 6 agosto 2021) "Un viavai pittoresco delle toilettes più squisite": così "La Gazzetta di Venezia" racconta il gran ballo che ci fu all'Excelsior la sera del 6 agosto 1932, subito dopo la proiezione dei film. Ma ... Leggi su key4biz (Di venerdì 6 agosto 2021) "Un viavai pittoresco delle toilettes più squisite": così "La Gazzetta di" racconta il gran ballo che ci fu all'Excelsior la sera del 6, subito dopo la proiezione dei film. Ma ...

