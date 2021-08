"Il 50% dei veicoli venduti in America sarà elettrico entro il 2030", per Biden non si torna indietro (Di venerdì 6 agosto 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non ha dubbi: il futuro dell'automobile è elettrico e non si torna indietro. La sua amministrazione starebbe già lavorando a un piano per ridurre le emissioni entro il 2026.... Leggi su dday (Di venerdì 6 agosto 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joenon ha dubbi: il futuro dell'automobile èe non si. La sua amministrazione starebbe già lavorando a un piano per ridurre le emissioniil 2026....

Advertising

emergenzavvf : #Incendiboschivi, 395 gli interventi effettuati nelle ultime 12 ore dai #vigilidelfuoco, la maggior parte dei quali… - Agenzia_Ansa : La certificazione verde sarà obbligatoria anche per i trasporti a lunga percorrenza dal 1 settembre. E si va verso… - sportface2016 : +++MARCELL #JACOBS DA LEGGENDA, RISCRIVE LA STORIA: PRIMO AZZURRO DI SEMPRE IN FINALE DEI 100 METRI AI GIOCHI (ORE… - BroginiAlessio : Ve la metto in prospettiva. Con questo tempo di 37'50 avremmo vinto l'oro a Sydney 2000, Atene 2004, Pechino 2008… - IKissHotaru : la tracklist dei tubatu tra 50 minuti scommetto 10€ che la tt sì chiama loser=lover -