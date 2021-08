I talebani hanno ucciso il capo dell’agenzia di comunicazione del governo dell’Afghanistan (Di venerdì 6 agosto 2021) Venerdì durante un agguato in una strada di Kabul, la capitale dell’Afghanistan, un gruppo di talebani ha ucciso Dawa Khan Menapal, capo dell’agenzia di comunicazione del governo afghano ed ex portavoce del presidente Ashraf Ghani. L’attacco è stato compiuto dopo Leggi su ilpost (Di venerdì 6 agosto 2021) Venerdì durante un agguato in una strada di Kabul, la capitale, un gruppo dihaDawa Khan Menapal,didelafghano ed ex portavoce del presidente Ashraf Ghani. L’attacco è stato compiuto dopo

