I ripescaggi di Serie C: bocciati Carpi e Casertana, la linea durissima del Novara (Di venerdì 6 agosto 2021) Sono arrivate altre sentenze del Tar sulle domande di iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Sono state respinte le istanze di Carpi e Casertana, intenzionate ad ottenere la sospensiva sull’esclusione dal campionato. L’addio al torneo adesso è definitivo. Oggi è l’ultimo giorno per il Novara, ma non ci sono speranze. Il club ha pubblicato un comunicato ufficiale con toni duri: “La Società Novara Calcio S.p.A. qui rappresentata “esclusivamente” dalla A&G Real Estate S.p.A., comunica di aver intrapreso, “in maniera rituale e prevista dall’ordinamento vigente” attività di esposizione, denuncia e ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 6 agosto 2021) Sono arrivate altre sentenze del Tar sulle domande di iscrizione al prossimo campionato diC. Sono state respinte le istanze di, intenzionate ad ottenere la sospensiva sull’esclusione dal campionato. L’addio al torneo adesso è definitivo. Oggi è l’ultimo giorno per il, ma non ci sono speranze. Il club ha pubblicato un comunicato ufficiale con toni duri: “La SocietàCalcio S.p.A. qui rappresentata “esclusivamente” dalla A&G Real Estate S.p.A., comunica di aver intrapreso, “in maniera rituale e prevista dall’ordinamento vigente” attività di esposizione, denuncia e ...

Advertising

CalcioWeb : I ripescaggi del campionato di #SerieC: i dettagli sulle sentenze del Tar - NotiziarioC : Ripescaggi in serie D: in tre pronte a testeggiare - NotiziarioC : Ripescaggi in C solo da ratificare: ecco le 60 squadra della stagione 21-22 - CalcioWebPuglia : Ripescaggi in Serie D: ora almeno tre squadre possono davvero festeggiare - matteo19_5 : @Quelchepassa Tutta una serie di ripescaggi non facile da spiegare in un tweet. Mi limito a dire che le due semifin… -