Honor Earbuds 2 Lite | in arrivo per il mercato europeo

Leggi su all-i-tech

(Di venerdì 6 agosto 2021) Non è passato molto da quando, a metà giugno,ha presentato le2 SE per ilcinese. A distanza di poco piu’ di un mese e dopo un rapido cambio di nome, le cuffie TWS disono pronte a fare il loro debutto anche in Europa. Con il nome di, gli auricolari saranno disponibili a partire dal 7 agosto sul sito ufficiale hi.com Lesaranno disponibili nel Regno Unito, in Germania, in Francia, in Italia, in Spagna e in Finlandia. Il prezzo per ...