Hockey su prato femminile – Paesi Bassi vincono la medaglia d’oro

(Di venerdì 6 agosto 2021) Oggi si sono giocate le partite finali del torneodisudelle Olimpiadi di Tokyo 2020. Vediamo cosa è successo. Chi ha conquistato lasu: quali sono i risultati delle finali? Oggi si sono giocate le partite finali del torneo disu. Nella partita per la conquista delladi bronzo la Gran Bretagna ha battuto su misura l’India per 4 a 3. Il primo quarto è stato equilibrato e si è concluso senza reti. Nel secondo quarto ...

suLe donne della Gran Bretagna hanno vinto la medaglia di bronzo nell'dopo aver battuto l'India 4 - 3 in uno scontro emozionante venerdì. Medaglia d'oro a Rio 2016 e medaglia di ...Chiara Micco nasce a Casale Monferrato da una famiglia di hockeisti su. Nipote del Dottor Umberto Micco, olimpionico nel 1956 a Helsinki, infallibile goleador del ...federazione italiana, ...Grande vittoria per i Paesi Bassi dell'hockey su prato femminile, che nella finale del torneo dei Giochi Olimpici di Tokyo hanno battuto l'Argentina 3-1, conquistando così la quarta medaglia d'oro oli ...Grande vittoria per i Paesi Bassi dell'hockey su prato femminile, che nella finale del torneo dei Giochi olimpici di Tokyo hanno battuto l'Argentina 3-1, conquistando così la quarta medaglia d'oro oli ...