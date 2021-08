Hockey su prato femminile | Olimpiadi Tokyo | la Gran Bretagna supera l’India e conquista il bronzo

(Di venerdì 6 agosto 2021)no ille ragazze dell’sudella, che nella finale per il terzo postono di misura, e in rimonta,. Decisiva l’indisciplina delle indiane nell’ultimo periodo di gioco e la marcatura di Grace Balsdon che regala ilalle britanniche. Avvio lento per le due squadre, che nei primi 15 minuti di gioco faticano a creare occasioni da rete, anche se è laa fare il match e a sprecare le poche occasioni. In particolare il portiere ...

Conquistano il bronzo le ragazze dell'hockey su prato della Gran Bretagna, che nella finale per il terzo posto superano di misura, e in rimonta, l'India. Decisive l'indisciplina delle indiane nell'ult ...Il Belgio si prende la prima, storica, medaglia d'oro alle Olimpiadi nell'hockey su prato. La squadra diretta da Craig Fulton ha superato infatti in Finale l'Australia agli shootout per 3-2, dopo il p ...