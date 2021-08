Hockey prato | Olimpiadi Tokyo | medaglia d’oro per l’Olanda che domina la scena

(Di venerdì 6 agosto 2021)vince lanel torneo femminile disualledi2020. Le olandesi si impongono per 3-1 sull’Argentina in una finale che si è decisa nel corso del secondo tempo. Dopo uno 0-0 nel primo quarto, il match si è acceso in meno di 10 minuti. Margot van Geffen ha regalato alil vantaggio che si è allargato nei minuti successivi grazie a Caia Jacqueline van Maasakker. Quest’ultima è stata il simbolo dell’incontro percon un goal al 26° ed uno al 29° minuto. L’Argentina ha provato a ...

Advertising

sowmyasofia : Hockey su prato femminile – Paesi Bassi vincono la medaglia d’oro - Torocuchu90 : Dai luigi che l'Olanda ha preso l'oro nell'hockey su prato(???????) e ci ha superato?? #giochiolimpici - periodicodaily : Hockey su prato femminile – Paesi Bassi vincono la medaglia d’oro #tokyo2020 #Hockey #olimpiadi @Billa42_ - Billa42_ : Hockey su prato femminile - Paesi Bassi vincono la medaglia d’oro - RSIsport : ?? Grande vittoria per i Paesi Bassi dell'hockey su prato femminile, che nella finale di #Tokyo2020 hanno battuto l'… -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey prato

RSI.ch Informazione

I Paesi Bassi conquistano la medaglia d'oro nell'donne, battendo in finale 3 - 1 l'Argentina, il bronzo va alla Gran Bretagna avendo battuto l'India 4 - 3. Nella lotta il russo Zaurbek ...suLe donne della Gran Bretagna hanno vinto la medaglia di bronzo nell'dopo aver battuto l'India 4 - 3 in uno scontro emozionante venerdì. Medaglia d'oro a Rio 2016 e medaglia di ...L'Olanda vince la medaglia d'oro nel torneo femminile di hockey su prato alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le olandesi si impongono per 3-1 sull'Argentina in una finale che si è decisa nel corso del secon ...Grande vittoria per i Paesi Bassi dell'hockey su prato femminile, che nella finale del torneo dei Giochi Olimpici di Tokyo hanno battuto l'Argentina 3-1, conquistando così la quarta medaglia d'oro oli ...