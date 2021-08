Hiroshima | 76 anni dopo | i “buoni” distratti e il minuto di silenzio negato

(Di venerdì 6 agosto 2021) Roma, 6 ago – Il presidente del Cio (Comitato olimpico internazionale), Thomas Bach, si è rifiutato di far osservare undialle Olimpiadi di Tokyo per onorare le vittime del bombardamento atomico che distrusse. E dire che a luglio i funzionari della città nipponica avevano pure accolto Bach, per un tour dei siti commemorativi, tra cui l’Peace Memorial Park. “Sono deluso. Non pensavo che un breve momento di preghiera potesse incontrare obiezioni da parte di qualcuno. È un peccato che (il presidente del Cio, ndr) sia venuto all’Peace Memorial Museum e tuttavia ...

Advertising

HuffPostItalia : Il ricordo del male assoluto. 76 anni fa le atomiche su Hiroshima e Nagasaki - Adnkronos : #Hiroshima, 76 anni dalla prima esplosione della bomba atomica, che distrusse la città e uccise 140 mila persone. - Adnkronos : 'L'unica garanzia contro l'uso di armi nucleari consiste nella loro totale eliminazione'. Il segretario generale de… - krudesky : RT @ANPIRomaPosti: Il #6agosto 1945, il B-29 'Enola Gay'sganciò su #Hiroshima la prima bomba atomica a uso bellico. Lo spostamento d'aria r… - paolodriussi : 76 anni fa, Hiroshima: il Giappone ricorda le vittime della bomba atomica tra gaffe e polemiche -

Ultime Notizie dalla rete : Hiroshima anni

è stata il bersaglio del primo attacco nucleare della storia, avvenuto per mano del ... rinnovato per cinquein febbraio. La Cina ha però 350 testate nucleari nel proprio arsenale, 30 in ...A 76dal bombardamento atomico di- e nel mezzo di un'emergenza sanitaria - il Giappone commemora l'anniversario all'interno del Parco del memoriale della Pace, al centro della città, in una ...Lo ha dichiarato in un tweet il primo ministro giapponese Yoshihide Suga, subito dopo la sua partecipazione alla cerimonia per i 76 anni dal bombardamento nucleare sulla città di Hiroshima, al Parco d ...Il Sindaco, Kazumi Matsui, ha chiesto al governo di ratificare il trattato sulla proibizione delle armi nucleari.