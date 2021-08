Highlights marcia 50 km maschile: trionfa il polacco Tomala, Tokyo 2020 (VIDEO) (Di venerdì 6 agosto 2021) Gli Highlights della marcia 50 km maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Una delle gare più attese e più dure dei Giochi Olimpici è volta al termine con il successo del polacco Dawid Tomala. Sul podio anche il tedesco Hilbert ed il canadese Dunfee. L’unico azzurro che ha tagliato il traguardo è stato invece Agrusti dati i ritiri di Caporaso e De Luca. Ecco i momenti salienti della gara andati in scena nella mattinata a Tokyo. LA CRONACA DELLA GARA SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 6 agosto 2021) Glidella50 kmalle Olimpiadi di. Una delle gare più attese e più dure dei Giochi Olimpici è volta al termine con il successo delDawid. Sul podio anche il tedesco Hilbert ed il canadese Dunfee. L’unico azzurro che ha tagliato il traguardo è stato invece Agrusti dati i ritiri di Caporaso e De Luca. Ecco i momenti salienti della gara andati in scena nella mattinata a. LA CRONACA DELLA GARA SportFace.

Advertising

sportface2016 : #GiochiOlimpici #Athletics #Tokyo2020, gli highlights della 50km di #marcia maschile: trionfa il polacco #Tomala… - dieguidos : RT @sportface2016: L'arrivo di uno spettacolare #Stano per l'oro nella 20 km #Tokyo2020 - sportface2016 : L'arrivo di uno spettacolare #Stano per l'oro nella 20 km #Tokyo2020 - corsedimoto : VIDEO - La passione per i #sidecar nel Regno Unito resiste come ai bei tempi. Nel British Sidecar Championship Ben… -