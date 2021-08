Highlights marcia 20km femminile: trionfo di Antonella Pamisano, Tokyo 2020 (VIDEO) (Di venerdì 6 agosto 2021) I VIDEO Highlights della 20km femminile di marcia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nuova splendida soddisfazione per l’Italia: trionfo di Antonella Palmisano, che emula il compagno di allenamento Massimo Stano e regala all’atletica azzurra la quarta medaglia d’oro, la seconda della marcia. Palmisano ha fatto gara di testa fin dall’inizio, staccando poi le avversarie negli ultimi chilometri con una marcia perfetta (nessuna ammonizione). Argento della colombiana Arenas, bronzo alla cinese Liu. Di seguito le ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 agosto 2021) Idelladialle Olimpiadi di. Nuova splendida soddisfazione per l’Italia:diPalmisano, che emula il compagno di allenamento Massimo Stano e regala all’atletica azzurra la quarta medaglia d’oro, la seconda della. Palmisano ha fatto gara di testa fin dall’inizio, staccando poi le avversarie negli ultimi chilometri con unaperfetta (nessuna ammonizione). Argento della colombiana Arenas, bronzo alla cinese Liu. Di seguito le ...

