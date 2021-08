Ha interpretato Rosario ne Il Segreto | vedere l’attrice vi lascerà senza parole | resterete incantati

(Di venerdì 6 agosto 2021) E’ statane Il: sono passati diversi anni, com’è oggiche ne ha vestito i panni. Ilè una soap opera spagnola che con le sue dodici stagioni ci ha accompagnato per ben 8 anni. La telenovela ha avuto un successo incredibile, e questo è merito della trama resa sempre più L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : interpretato Rosario

La Nuova Sardegna

Dawson , durante le riprese della nuova serie DMZ , si è nuovamente trasformata in Ahsoka Tano , il personaggio che hain The Mandalorian e prossimamente al centro di una serie da ...... orbitale, ma anche interiore, e che sarà declinato eattraverso le svariate sfumature ... Quintetto d'Archi dei Berliner Philharmoniker (doppia replica) " 23 luglio 2021:...Ha interpretato il personaggio di Rosario ne Il Segreto: nella famosa soap era così, vedere l'attrice adesso vi lascerà senza parole.Archiviati gli appuntamenti inaugurali di Ortueri, Dromos approda nella sua Oristano per una tre giorni di musica e letteratura nel segno delle “Lucciole”, tema che connota questa ...