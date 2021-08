Guido Scorza | Bene la svolta di Apple sulla pedopornografia Ma sia lo Stato a guidare

(Di venerdì 6 agosto 2021) “Facciamo il tifo pernel contrastare un reato così odioso come la, ma èche losia presente”. È questo il commento dell’avvocato, componente del Garante per la Privacy, riguardo l’annuncio disul tracciamento di foto pedopornografiche nei dispositivi dei suoi utenti. Avvocatoha cambiato idea rispetto a quando rifiutò di dare all’Fbi l’accesso all’iPhone di uno degli autori della strage di San Bernardino? C’è sicuramente una distanza importante da allora anche se ci ...

Dopo un anno, centinaia di post e podcast e decine di video parlando di privacy, futuro, innovazione e democrazia e raccontando la mia attività quotidiana da "un quarto di Garante per la protezione ...... ma si tratta della migliore posizione di equilibrio sin qui identificata e, soprattutto, almeno per il momento, di una deroga ', commenta parlando con ilfattoquotidiano.it, avvocato e ...Il componente del Garante per la Privacy commenta il tracciamento delle foto che Apple farà sui suoi dispositivi ...Puntata n. 88 del podcast di Guido Scorza. Il web e le fake news. C'è qualcosa di semplice che chiunque può .... Il post in questione raccontava, con una manciata di parole e un paio di fotogrammi piu ...