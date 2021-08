Guardiola: «Sempre grato a Messi, ma non è nei piani del Manchester City» (Di venerdì 6 agosto 2021) Pep Guardiola, in conferenza stampa, è stato a lungo interrogato in merito a un possibile interesse del City per Messi In conferenza stampa, Pep Guardiola ha parlato così del possibile passaggio di Lionel Messi al Manchester City, dopo l’addio della Pulce al Barcellona: «Non è assolutamente nei nostri piani. Abbiamo preso Grealish, indosserà la 10 perché siamo convinti di lui ed eravamo convinti che Messi avrebbe continuato la sua avventura al Barcellona. Leo non è nei nostri pensieri. Il suo addio è stato una sorpresa, ma Laporta è ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Pep, in conferenza stampa, è stato a lungo interrogato in merito a un possibile interesse delperIn conferenza stampa, Pepha parlato così del possibile passaggio di Lionelal, dopo l’addio della Pulce al Barcellona: «Non è assolutamente nei nostri. Abbiamo preso Grealish, indosserà la 10 perché siamo convinti di lui ed eravamo convinti cheavrebbe continuato la sua avventura al Barcellona. Leo non è nei nostri pensieri. Il suo addio è stato una sorpresa, ma Laporta è ...

