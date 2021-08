Guardiola: “Messi al City? Assolutamente no. Mi dispiace per come sia finita tra lui e il Barça” (Di venerdì 6 agosto 2021) Pep Guardiola, in conferenza stampa alla vigilia della finale di Community Shiel, che vedrà il suo Manchester City sfidare il Leicester, ha parlato sulla possibilità di veder Lionel Messi vestire la maglia dei citizens. Queste le sue parole: “Abbiamo speso tanto perJack Grealish. Sarà lui il nostro numero 10 perché eravamo convinti di una permanenza di Leo al Barcellona, quindi in questo momento non è nei nostri pensieri puntare su Leo. Quindi Assolutamente no, non arriverà al City“. Ha poi parlato da tifoso del Barcellona, dedicando qualche parola alla Pulce: “Sembrava che la storia tra Leo e il ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 6 agosto 2021) Pep, in conferenza stampa alla vigilia della finale di Community Shiel, che vedrà il suo Manchestersfidare il Leicester, ha parlato sulla possibilità di veder Lionelvestire la maglia dei citizens. Queste le sue parole: “Abbiamo speso tanto perJack Grealish. Sarà lui il nostro numero 10 perché eravamo convinti di una permanenza di Leo al Barcellona, quindi in questo momento non è nei nostri pensieri puntare su Leo. Quindino, non arriverà al“. Ha poi parlato da tifoso del Barcellona, dedicando qualche parola alla Pulce: “Sembrava che la storia tra Leo e il ...

