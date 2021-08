Guardiola: “Kane giocatore eccezionale, c’è interesse da parte nostra” (Di venerdì 6 agosto 2021) L’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, in conferenza stampa ha dichiarato apertamente l’interesse per l’attaccante del Tottenham Harry Kane. Queste le sue parole: “Kane è un giocatore eccezionale. Siamo interessati a lui ma è un giocatore del Tottenham e se non vogliono negoziare allora è finita. Se si aprissero alla trattativa, il Manchester City e tutti i club del mondo proveranno a fargli firmare un contratto. Non è come per Jack Grealish: lui aveva una clausola di rilascio quindi è stato diverso“. Foto: Twitter Manchester City L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 6 agosto 2021) L’allenatore del Manchester City, Pep, in conferenza stampa ha dichiarato apertamente l’per l’attaccante del Tottenham Harry. Queste le sue parole: “è un. Siamo interessati a lui ma è undel Tottenham e se non vogliono negoziare allora è finita. Se si aprissero alla trattativa, il Manchester City e tutti i club del mondo proveranno a fargli firmare un contratto. Non è come per Jack Grealish: lui aveva una clausola di rilascio quindi è stato diverso“. Foto: Twitter Manchester City L'articolo proviene da Alfredo ...

