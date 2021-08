GSE | l’assemblea degli azionisti nomina il nuovo Organo di Amministrazione

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) –del Gestore dei Servizi Energetici, società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che in Italia promuove lo sviluppo sostenibile attraverso l’incentivazione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, si è riunita oggi per procedere alladeldidella società. L’azionista hato come Amministratore Unico Andrea Ripa di Meana. Ripa di Meana, laureato in Economia presso la Facoltà di Scienze Statistiche e Demografiche dell’UniversitàStudi ...