(Di venerdì 6 agosto 2021) Ancora incendi, questa volta ain zona Lazzaria/Ex cava. Una grossadisi è alzata in cielo ed è ben visibile da più parti della città. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco e gli uomini della Protezione Civile, che stanno cercando di domare le fiamme e di concludere le operazioni di spegnimento. La Protezione Civile diha invitato tutti i cittadini a non utilizzare le strade che si trovano nei pressi dell’di Michele M. Gruppo Miglioriamosu Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Grosso incendio a Velletri: alta colonna di fumo nero (FOTO) - ciaktelesud : CATANIA: BRUCIANO RIFIUTI A SAN GIORGIO, RISCHIO DI UN GROSSO INCENDIO, 2 DENUNCIATI #Notizie - pieralisiandrea : Monte Schiavo e Montecappone hanno rischiato grosso Siamo stati sfiorati da un incendio alimentato da un forte vent… - BiagiRicci : @ale_farte @mara_carfagna Ieri proprio a Mugnano in un campo rom un grosso incendio di rifiuti....ci stanno uccidendo! - LVTTL3M1X : @3RIVCH3RRY in pratica c’era un grosso incendio a palermo e il fumo e tutto si è spostato anche dalle parti di mess… -

Ultime Notizie dalla rete : Grosso incendio

Fanpage.it

Il bosco di Collesano ieri notte è stato colpito da unche il vento di scirocco ha rischiato di portare verso il paese di Collesano. Il presidente Anas Collesano, Antonino Vara, ha provveduto prontamente a filmare l'accaduto per mettere in ...Da due giorni l'intera area di Varybombi era stata interessata da unche aveva distrutto un centinaio di residenze e locali, mentre una nuvola nera era arrivata sin sopra il cielo ...Lunghezza, pattuglia della Polizia Locale blocca due giovani che avevano appena appiccato un incendio. Molta paura quella provata dai residenti di Via di Lunghezza, quando a causa di un grosso incendi ...Il sindaco Bennardi: “Un grosso grazie a vigili del fuoco, volontari della protezione civile, polizia municipale e ai dipendenti comunali presenti sul posto" ...