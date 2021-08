Green Pass scuola, vaccino o tampone? Posso ottenerlo dopo una dose? Posso scaricarlo anche senza internet? FAQ UFFICIALI (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Consiglio dei Ministri approva il nuovo decreto sull'obbligo del Green Pass: sarà esteso dal 1° settembre ai trasporti a lunga percorrenza (con aumento della capienza dal 50% all'80%), al personale scolastico e anche agli studenti all'università L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Consiglio dei Ministri approva il nuovo decreto sull'obbligo del: sarà esteso dal 1° settembre ai trasporti a lunga percorrenza (con aumento della capienza dal 50% all'80%), al personale scolastico eagli studenti all'università L'articolo .

borghi_claudio : No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBL… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Andrò avanti e indietro senza green pass sul traghetto da Cadenabbia a Bellagio, un successone, in compenso un Sard… - mariaxoia : RT @daniele19921: @armandosiri @armandosiri abolite green pass e stato di emergenza,non esiste nessuna emergenza. E basta pure con distanze… - Nitrel_ : Quindi, nel piano scuola non c'è praticamente nulla per mettere in sicurezza le aule, però se uno studente universi… -