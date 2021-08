Green pass scuola obbligatorio, presidi: misura necessaria ma ora velocizzare vaccinazione studenti (Di venerdì 6 agosto 2021) "L’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici (ANDIS) accoglie con favore la decisione del Governo di estendere l’obbligo della certificazione verde al personale della scuola. Si tratta di una misura dura e intransigente ma assolutamente necessaria, che va assunta come atto di responsabilità professionale e sociale di grande valore pedagogico", afferma il presidente Paolino Marotta. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 6 agosto 2021) "L’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici (ANDIS) accoglie con favore la decisione del Governo di estendere l’obbligo della certificazione verde al personale della. Si tratta di unadura e intransigente ma assolutamente, che va assunta come atto di responsabilità professionale e sociale di grande valore pedagogico", afferma il presidente Paolino Marotta. L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBL… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Andrò avanti e indietro senza green pass sul traghetto da Cadenabbia a Bellagio, un successone, in compenso un Sard… - MarySpes : RT @liliaragnar: Il green pass, quindi, non è obbligatorio, non è una legge e, allo stato attuale non ha nessun valore, come invece voglio… - UffPost : RT @matteosalvinimi: Nessun Green Pass o limitazione per colazioni, pranzi e cene in albergo per i clienti delle strutture; nessun Green Pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green pass a Napoli, la sfida dei ristoratori: 'Scudo legale contro le sanzioni' L'obbligo di Green pass negli esercizi di ristorazione al chiuso e per tante altre attività scatterà ufficialmente oggi. Che la certificazione verde Covid - 19 sia uno strumento fondamentale di tutela della salute ...

Curare i no - vax? Autolesionismo dilemmi Usa e nostri valori Ma mi dica: se il Green pass diventasse obbligatorio per partecipare alla santa Messa la sua posizione sarebbe identica? Io credo di no. Andrea Illustro Vedo che le settimane passano e che lei, ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Green pass: da oggi le nuove regole per bar e ristoranti “Abbiamo approvato un nuovo decreto legge che punta sullo strumento del green pass per gestire questa fase epidemica. In questa fase la scelta del governo è investire sul pass per evitare chiusure e ...

Costa: "Scaricati oltre 53 milioni di Green pass" A dirlo il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, che ha aggiunto: "Il Green pass è uno strumento fondamentale per evitare che in futuro si debbano fare passi indietro che il Paese non può ...

L'obbligo dinegli esercizi di ristorazione al chiuso e per tante altre attività scatterà ufficialmente oggi. Che la certificazione verde Covid - 19 sia uno strumento fondamentale di tutela della salute ...Ma mi dica: se ildiventasse obbligatorio per partecipare alla santa Messa la sua posizione sarebbe identica? Io credo di no. Andrea Illustro Vedo che le settimane passano e che lei, ...“Abbiamo approvato un nuovo decreto legge che punta sullo strumento del green pass per gestire questa fase epidemica. In questa fase la scelta del governo è investire sul pass per evitare chiusure e ...A dirlo il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, che ha aggiunto: "Il Green pass è uno strumento fondamentale per evitare che in futuro si debbano fare passi indietro che il Paese non può ...