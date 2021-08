Green Pass scuola, Bassetti: “Obbligo docenti? Meglio tardi che mai” (Di venerdì 6 agosto 2021) Green Pass obbligatorio per docenti e personale scolastico. “Sono molto soddisfatto” dice all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. “Come si dice, Meglio tardi che mai”. “Per la scuola sarebbe stato opportuno introdurlo un po’ prima perché – sottolinea il medico – adesso bisogna correre. C’è ancora una quota parte di insegnanti che non mi pare sia vaccinata e quindi, considerando che per fare la vaccinazione, tra la prima e la seconda dose, per andare a regime ci vuole un mese – nota ... Leggi su italiasera (Di venerdì 6 agosto 2021)obbligatorio pere personale scolastico. “Sono molto soddisfatto” dice all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. “Come si dice,che mai”. “Per lasarebbe stato opportuno introdurlo un po’ prima perché – sottolinea il medico – adesso bisogna correre. C’è ancora una quota parte di insegnanti che non mi pare sia vaccinata e quindi, considerando che per fare la vaccinazione, tra la prima e la seconda dose, per andare a regime ci vuole un mese – nota ...

Advertising

borghi_claudio : No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBL… - borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - GmTafalia66 : RT @armandosiri: ??Green Pass Scuola e Trasporti. NO, io NON lo approvo! Non esistono ragioni logiche, scientifiche, razionali, urgenti e… - erretti42 : Questo è solo un esempio della logica alla base del green pass -