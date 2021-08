Green pass, Salvini si accontenta: “Soddisfatto, era importante non rovinare le ferie agli italiani” (Di venerdì 6 agosto 2021) Roma, 6 ago – Matteo Salvini si è detto da subito contrario al Green pass, ma non è riuscito a spuntarla. Anche in questo caso ha prevalso la linea del premier Mario Draghi e da oggi il certificato verde è obbligatorio. Leggi anche: Green pass, vince (ancora) la linea Draghi: obbligo ai prof con sanzioni pesantissime Eppure il leader della Lega si dice “Soddisfatto” del risultato ottenuto perché “per noi era importante non rovinare le ferie agli italiani”. Come già sottolineato su questo giornale, la Lega ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 6 agosto 2021) Roma, 6 ago – Matteosi è detto da subito contrario al, ma non è riuscito a spuntarla. Anche in questo caso ha prevalso la linea del premier Mario Draghi e da oggi il certificato verde è obbligatorio. Leggi anche:, vince (ancora) la linea Draghi: obbligo ai prof con sanzioni pesantissime Eppure il leader della Lega si dice “” del risultato ottenuto perché “per noi eranonle”. Come già sottolineato su questo giornale, la Lega ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green Pass: da settembre obbligo esteso anche a scuola, università e trasporti "Il provvedimento sul Green Pass è stato approvato all'unanimità in Cdm: per me non è assolutamente la vittoria di una parte ma del paese perché è un provvedimento giusto che ci aiuterà a gestire questa fase". È quanto ha ...

Da Cdm via libera a Green pass, Speranza: tutela le libertà Abbiamo approvato 'all'unanimità' in Consiglio dei ministri 'un nuovo decreto legge che punta sullo strumento del green pass per gestire questa fase epidemica'. È quanto riferisce il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso di un briefing con la stampa al termine del Cdm. Il ministro rivendica poi '...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Green Pass 6 agosto: cosa cambia da oggi Importanti cambiamenti sul fronte Green Pass oggi. Infatti, da oggi, 6 agosto 2021, il Green Pass sarà obbligatorio per accedere a molte attività. Vediamole.

Coldiretti: ancora senza Green Pass 1 italiano su 5 ITALIA - Nonostante la corsa alla vaccinazioni, è ancora senza green pass circa un italiano su cinque che non ha avuto almeno una somministrazione o è ...

