Green pass, primo giorno: a Firenze lunghe code fuori dal Duomo (Di venerdì 6 agosto 2021) Tanti i turisti per visitare Santa Maria del Fiore: il controllo del certificato verde rallenta le operazioni di ... Leggi su lanazione (Di venerdì 6 agosto 2021) Tanti i turisti per visitare Santa Maria del Fiore: il controllo del certificato verde rallenta le operazioni di ...

borghi_claudio : No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBL… - borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - Borghi_Tv : @borghi_claudio 'Dato che politicamente sul green pass non si può più fare nulla fino a Settembre' dobbiamo difende… - robertomh501 : GREEN PASS= SEGREGAZIONE SANITARIA. #GREENPASS #NoGreenPass #mediocrazia #respira -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass INDUSTRIA/ Marposs si rafforza: comprata Movomatic da Janoptic GREEN PASS & LAVORO/ Il dubbio sulla "sostenibilità" per piccole e micro imprese Il brand MOVOMATIC, riferimento nel settore della misura in - process, sarà reintrodotto, dopo che a seguito dell'...

Attacco hacker Lazio, parla dipendente "bucato"/ 'Porno? Macché! Ma ora ho paura...' Forza Nuova espelle tesserati con Green Pass/ "Arma di regime: resistere con eroismo" 'ASCOLTO DI CALIFANO E PINO DANIELE SU YOUTUBE' Il problema per Nicola B . è che lo smart working rende i sistemi ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Green pass: sit-in non autorizzato a Roma, 39 identificati ROMA, 06 AGO - Sono 39 le persone identificate durante una manifestazione non preavvista alla Questura di Roma contro il green pass. La loro posizione è ora al vaglio della polizia. Ieri sera si sono ...

Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso di Telecom: il modem deve essere libero 06 AGO Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso di Telecom: il modem deve essere libero 06 AGO Attacco al Lazio: la Regione ha recuperato il backup con i dati cancellati 06 AGO Da oggi il Green Pass è ...

