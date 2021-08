Green pass obbligatorio da oggi in bar e ristoranti se seduti al chiuso, musei ed eventi Ieri il decreto riguardante personale scolastico e di ateneo, studenti universitari e trasporti (Di venerdì 6 agosto 2021) È in vigore da oggi l’obbligo di esibire il Green pass per sedersi al bar o al ristorante al chiuso, per partecipare ad eventi, visitare musei o per le manifestazioni sportive, le piscine, le palestre, i cinema ed i teatri, le sale gioco, i concorsi pubblici ecc. Riguarda chiunque abbia più di dodici anni. Ieri sera il Consiglio dei ministri ha deciso, oltre alla didattica in presenza con mascherine e distanziamento, di estendere l’obbligo, dall’1 settembre, per il personale scolastico e per quello universitario nonché ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 6 agosto 2021) È in vigore dal’obbligo di esibire ilper sedersi al bar o al ristorante al, per partecipare ad, visitareo per le manifestazioni sportive, le piscine, le palestre, i cinema ed i teatri, le sale gioco, i concorsi pubblici ecc. Riguarda chiunque abbia più di dodici anni.sera il Consiglio dei ministri ha deciso, oltre alla didattica in presenza con mascherine e distanziamento, di estendere l’obbligo, dall’1 settembre, per ile per quelloo nonché ...

