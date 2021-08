Green pass, Meloni: “Un obbligo vaccinale senza che il governo se ne assuma la responsabilità” (Di venerdì 6 agosto 2021) “Se il governo è convinto di quello che fa, si assume la responsabilità dell’obbligo vaccinale e non lo scarica sui cittadini”. Così la leader di Fratelli d’Italia, commentando l’entrata in vigore da oggi dell’obbligatorietà del Green pass. “Sono misure che avranno un’efficacia assolutamente limitata nel contenimento del contagio – sostiene infatti Giorgia Meloni – di fatto portano un obbligo vaccinale senza che il governo se ne assuma la ... Leggi su italiasera (Di venerdì 6 agosto 2021) “Se ilè convinto di quello che fa, si assume ladell’e non lo scarica sui cittadini”. Così la leader di Fratelli d’Italia, commentando l’entrata in vigore da oggi dell’obbligatorietà del. “Sono misure che avranno un’efficacia assolutamente limitata nel contenimento del contagio – sostiene infatti Giorgia– di fatto portano unche ilse nela ...

borghi_claudio : No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBL… - borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - borghi_claudio : Andrò avanti e indietro senza green pass sul traghetto da Cadenabbia a Bellagio, un successone, in compenso un Sard… - CloserToCris : RT @ScaltritiLab: Leggendo i commenti sul green pass c’è la seria possibilità che un effetto collaterale di questa misura possa essere il c… - BK63805720 : Non ci andrei manco all'aperto, questa volta non mi importa della fine che faranno i ristoratori-se la sono cercati… -