Green Pass | Lega ko Controffensiva 900 modifiche come i 5s

"Draghi ha bastonato i 5 Stelle sulla giustizia, sul Green Pass ha bastonato noi". Così una fonte parlamentare leghista all'indomani delle decisioni del Consiglio dei ministri. A far male in Via Bellerio è soprattutto l'obbligo di vaccinarsi per i docenti e per il personale scolastico, che, anche se tecnicamente non è un obbligo, lo è di fatto visto che dopo cinque...

borghi_claudio : No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBL… - borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - borghi_claudio : Andrò avanti e indietro senza green pass sul traghetto da Cadenabbia a Bellagio, un successone, in compenso un Sard… - robertacollu191 : @_iamdoriana Ecco vedi...anche dove lavoro ogni tanto è arrivata gente senza mascherina esibendo il green pass. Sec… - MATTE1973S : RT @adrianobusolin: Il green pass obbligatorio a Rimini è un successone, da Guiness dei primati -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Green pass senza vaccino: come ottenerlo Il giorno è giunto: da oggi, 6 agosto, sono entrate in vigore le nuove regole e norme del decreto Covid - 19 . In particolare, ovviamente, si fa riferimento all'uso e all'obbligo del green pass in determinate circostanze . A questo punto dell'estate 2021 possiamo dire con certezza che non tutti i cittadini italiani sono stati vaccinati, chi per scelta, chi per necessità mediche, ...

Meeting di Rimini: una manifestazione Covid free grazie al Green Pass e a un'app dedicata Dopo una rapida registrazione e caricando il Green Pass o una certificazione equivalente nell'apposita area "COVID free" - informano i promotori dell'iniziativa - si riceve un QR code per l'ingresso ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Green pass Italia, Landini: “Non può servire per licenziare” Il green pass in Italia, obbligatorio da oggi per alcune attività, “non può servire né per licenziare le persone né per demansionarle né per ridurre lo stipendio”. E’ quanto afferma il segretario gene ...

Green pass al lavoro, Orlando: "Ogni decisione sarà frutto del dialogo" Sull'ipotesi di un obbligo del Green pass nel luoghi di lavoro, il ministro Andrea Orlando dice: "Qualsiasi decisione sarà frutto del dialogo sociale". E aggiunge: "In questi mesi il confronto ha funz ...

