Green Pass, l’affondo di Gissi: “No alla giustizia sommaria, francamente inaccettabile” (Di venerdì 6 agosto 2021) "Sul Green Pass per il personale scolastico il Governo si è mosso in termini discutibili e per alcuni aspetti inaccettabili. Questo è quanto afferma la segretaria generale della Cisl Scuola, Maddalena Gissi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 6 agosto 2021) "Sulper il personale scolastico il Governo si è mosso in termini discutibili e per alcuni aspetti inaccettabili. Questo è quanto afferma la segretaria generale della Cisl Scuola, Maddalena. L'articolo .

