Green pass Italia obbligatorio da oggi: prima dose, regole (Di venerdì 6 agosto 2021) Per maggiori informazioni si può visitare il sito appositamente creato dal governo (www.dgc.gov.it/web/) o contattare il numero verde dell'App Immuni al 800.91.24.91 attivo tutti i giorni dalle 8 ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 agosto 2021) Per maggiori informazioni si può visitare il sito appositamente creato dal governo (www.dgc.gov.it/web/) o contattare il numero verde dell'App Immuni al 800.91.24.91 attivo tutti i giorni dalle 8 ...

Advertising

borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Andrò avanti e indietro senza green pass sul traghetto da Cadenabbia a Bellagio, un successone, in compenso un Sard… - borghi_claudio : Se la maggioranza procederà su una strada contraria a costituzione e trattati non rimane che il ricorso all'impugna… - bildarte : RT @TARTARUGHELIBE4: OPS IL GREEN PASS .... NON VA PROPRIO GIÙ - elsoeta : RT @kapav65: Ineccepibile. E adesso voglio vedere con che faccia danno del novax a un docente di diritto della Cattolica di Milano. https:/… -