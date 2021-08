Green pass Italia, Costa: “In ristorante solo a clienti? Personale lavora con mascherina” (Di venerdì 6 agosto 2021) “C’è una netta distinzione tra il cliente e il ristoratore”. Lo afferma il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite di ‘Dentro i fatti’ su Tgcom24, commentando la norma in vigore da oggi che prevede il Green pass obbligatorio per gli avventori dei locali al chiuso, ma non per dipendenti o gestori. “Qui c’è chiaramente un rimando a quella che è la normativa sui luoghi di lavoro – sottolinea Costa – Però, se facciamo una riflessione un pochino più approfondita, è chiaro – ricorda – che se il ristoratore e il cameriere rispettano le regole previste, operano con i dispositivi di sicurezza e indossano la ... Leggi su italiasera (Di venerdì 6 agosto 2021) “C’è una netta distinzione tra il cliente e il ristoratore”. Lo afferma il sottosegretario alla Salute Andrea, ospite di ‘Dentro i fatti’ su Tgcom24, commentando la norma in vigore da oggi che prevede ilobbligatorio per gli avventori dei locali al chiuso, ma non per dipendenti o gestori. “Qui c’è chiaramente un rimando a quella che è la normativa sui luoghi di lavoro – sottolinea– Però, se facciamo una riflessione un pochino più approfondita, è chiaro – ricorda – che se il ristoratore e il cameriere rispettano le regole previste, operano con i dispositivi di sicurezza e indossano la ...

