Green Pass, il nuovo decreto introduce l'obbligo per altre categorie (Di venerdì 6 agosto 2021) come insegnanti che dal primo settembre dovranno essere in possesso della certificazione verde Da oggi entra in vigore l'obbligo del Green Pass per andare al ristorante, al bar e per tutte le attività che hanno a che fate con la socialità, ma la novità riguarda l'approvazione del nuovo decreto, arrivata ieri sera, in cui è stato approvato anche il nuovo Dpcm in cui si regolamenta l'obbligo del Green Pass anche per la scuola e i trasporti. Innanzitutto, in nuovo decreto prevede che dall'inizio dell'anno ...

borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Andrò avanti e indietro senza green pass sul traghetto da Cadenabbia a Bellagio, un successone, in compenso un Sard… - borghi_claudio : Se la maggioranza procederà su una strada contraria a costituzione e trattati non rimane che il ricorso all'impugna… - AntonelloAnto14 : Da oggi Green Pass necessario per partecipare ad eventi, concerti, andare al cinema, teatro, palestre, in un ristor… - nerimatteo : RT @borghi_claudio: Per la prima volta si parla di green pass in Parlamento, a cose fatte il Governo manda in commissione affari sociali BR… -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass DAL 6 AGOSTO GREEN PASS Da venerdì 6 agosto in zona bianca (e anche nelle altre zone di rischio, sempreché l'attività non sia sottoposta a chiusura), sarà necessario il c.d. "green pass" per accedere anche: - ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo al chiuso - non è necessario per il consumo ai tavoli all'aperto o al bancone ...

Green pass, vaccini, terza dose: le risposte ai dubbi dei catanesi L'ora x è scattata. Da oggi il semaforo verde per poter accedere a ristoranti e locali al chiuso, oltre che musei, teatri e cinema, è dato dal possesso del green pass. Una prescrizione che pare aver convinto chi ha voglia di tornare a uscire in piena libertà, ma diffidenti e no vax ci sono sempre. Ma l'aumento dei contagi, dei ricoveri e l'incubo di una ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa La Cnn licenzia tre dipendenti: «Erano entrati in sede a New York senza essere vaccinati» Vaccini e Green pass, inizia la battaglia sul lavoro. La Cnn ha licenziato tre dipendenti: erano entrati nel quartier generale dell'emittente a New York pur non essendo vaccinati contro ...

Gli esercenti veneziani: «App difficoltosa per il controllo dei certificati» VENEZIA. Esenzione dal Green pass nei ristoranti degli alberghi, sospiro di sollievo per la categoria. Da Venezia alle spiagge, laghi o montagna, gli albergatori sono soddisfatti della decisione ...

