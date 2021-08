Green pass, il governo del Migliore sta facendo venire più di qualche dubbio (Di venerdì 6 agosto 2021) di Monica Valendino Il governo del Migliore sta facendo venire più di qualche dubbio su vari temi (ambiente, giustizia, scuola), ma essendo l’emergenza sanitaria ancora prioritaria è qui che il Prescelto sembra dare il meglio. Il Green pass che sta entrando in vigore in queste ore per bar, ristoranti, eventi, musei non risolve nulla a livello di contagio, ma in compenso sta già suscitando dubbi. Un paio di esempi: al bar al banco si può entrare senza “passaporto”, al tavolo dove si è più distanziati no. Fuori da un locale largo agli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) di Monica Valendino Ildelstapiù disu vari temi (ambiente, giustizia, scuola), ma essendo l’emergenza sanitaria ancora prioritaria è qui che il Prescelto sembra dare il meglio. Ilche sta entrando in vigore in queste ore per bar, ristoranti, eventi, musei non risolve nulla a livello di contagio, ma in compenso sta già suscitando dubbi. Un paio di esempi: al bar al banco si può entrare senza “aporto”, al tavolo dove si è più distanziati no. Fuori da un locale largo agli ...

Advertising

borghi_claudio : No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBL… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Andrò avanti e indietro senza green pass sul traghetto da Cadenabbia a Bellagio, un successone, in compenso un Sard… - derek_zth : RT @Emanueleterzo: In Italia ???? invece i sindacati corrotti dicono si al green pass. La Francia ???? si conferma popolo con i contro co@@ion… - JohnHard3 : RT @giulianol: I ministri della lega si sono 'battuti': 'Bozza, ai professori senza Green Pass, stop stipendio dopo 5 giorni di assenza'… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass L'indice Rt è fermo a 1.56 ma cresce l'incidenza dei casi Sulla scuola spiega che 'l'85% dei docenti e del personale tecnico - amministrativo ha già scelto la strada del vaccino, così come ci sono 40 milioni di italiani che già hanno diritto al green pass. ...

E' il giorno del Green pass: dai locali al chiuso agli spettacoli, ecco dove sarà necessario e come ottenerlo E' entrato in vigore dalla mezzanotte il decreto del governo che obbliga i cittadini a presentare il Green pass per svolgere una serie di attività, tra le quali mangiare al ristorante al chiuso, partecipare ad eventi sportivi e culturali. Dove usare il Green pass - La certificazione verde servirà per ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Green pass non ferma visite Egizio, sono 900 le prenotazioni Il Green Pass non blocca l'afflusso al Museo Egizio di Torino. Già prima che si aprisse il grande portone di via Accademia c'erano davanti i primi visitatori. In coda, per prima, Giorgia C., studentes ...

Parlamento e governo chiusi per ferie. Draghi: abbiamo lavorato bene Approvato il decreto green pass in consiglio dei ministri, convertito in legge il decreto sul rafforzamento della Pubblica amministrazione da parte dell'aula della Camera, ottenuto l'ok in prima ...

Sulla scuola spiega che 'l'85% dei docenti e del personale tecnico - amministrativo ha già scelto la strada del vaccino, così come ci sono 40 milioni di italiani che già hanno diritto al. ...E' entrato in vigore dalla mezzanotte il decreto del governo che obbliga i cittadini a presentare ilper svolgere una serie di attività, tra le quali mangiare al ristorante al chiuso, partecipare ad eventi sportivi e culturali. Dove usare il- La certificazione verde servirà per ...Il Green Pass non blocca l'afflusso al Museo Egizio di Torino. Già prima che si aprisse il grande portone di via Accademia c'erano davanti i primi visitatori. In coda, per prima, Giorgia C., studentes ...Approvato il decreto green pass in consiglio dei ministri, convertito in legge il decreto sul rafforzamento della Pubblica amministrazione da parte dell'aula della Camera, ottenuto l'ok in prima ...