Green Pass, i rettori delle università del Veneto: 'Ritorno in presenza valore insostituibile' (Di venerdì 6 agosto 2021) 'L'introduzione del Green Pass per il personale universitario e per studentesse e studenti delle università, annunciata dal presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, costituisce un forte ... Leggi su veneziatoday (Di venerdì 6 agosto 2021) 'L'introduzione delper il personale universitario e per studentesse e studenti, annunciata dal presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, costituisce un forte ...

Advertising

borghi_claudio : No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBL… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Andrò avanti e indietro senza green pass sul traghetto da Cadenabbia a Bellagio, un successone, in compenso un Sard… - AIRAODV : Ultime notizie - DA OGGI OBBLIGO DI GREEN PASS: NUOVA NORMATIVA PER GLI ESENTATI. Alla vigilia dell’entrata in vigo… - AgoraBlog2 : MUSICA???? Si parte con Mauro Gargano FEED”. Obbligatorio il green pass. Previsto un servizio navetta #fasano -