Green pass, i gestori dovranno controllare i clienti con una app. Ecco come scaricarla (Di venerdì 6 agosto 2021) I titolari o i gestori di servizi e attività per cui è previsto l'accesso con obbligo di Certificazione verde Covid - 19 sono tenuti a verificare la documentazione con l'App VerificaC19 attiva già da ... Leggi su leggo (Di venerdì 6 agosto 2021) I titolari o idi servizi e attività per cui è previsto l'accesso con obbligo di Certificazione verde Covid - 19 sono tenuti a verificare la documentazione con l'App VerificaC19 attiva già da ...

