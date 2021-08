Green pass, Forza Nuova espelle i suoi iscritti che lo scaricano: “Inconciliabile con le nostre lotte” (Di venerdì 6 agosto 2021) “Chi scarica il Green pass e lo utilizza è espulso da Forza Nuova“. In una circolare interna il movimento di estrema destra sostiene l’incompatibilità tra “le nostre lotte e la carta verde”. Giuliano Castellino, leader romano, sostiene che non si tratti di una battaglia contro il vaccino: “Chiunque sceglie di vaccinarsi può scendere in piazza con noi a manifestare. Ciò che contestiamo, e riteniamo Inconciliabile con le nostre lotte – sostiene Castellino – è il Green pass“. E definisce chi fa utilizzo della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) “Chi scarica ile lo utilizza è espulso da“. In una circolare interna il movimento di estrema destra sostiene l’incompatibilità tra “lee la carta verde”. Giuliano Castellino, leader romano, sostiene che non si tratti di una battaglia contro il vaccino: “Chiunque sceglie di vaccinarsi può scendere in piazza con noi a manifestare. Ciò che contestiamo, e riteniamocon le– sostiene Castellino – è il“. E definisce chi fa utilizzo della ...

Advertising

borghi_claudio : No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBL… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Andrò avanti e indietro senza green pass sul traghetto da Cadenabbia a Bellagio, un successone, in compenso un Sard… - MazzaliVanna : RT @FrancescoLancia: Ora che il partito gli vieta di avere il green pass, mi chiedo come faranno gli iscritti a Forza Nuova ad andare a tea… - Agnolut : RT @borghi_claudio: Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succederà… -