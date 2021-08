Green pass, Firenze: farmacie prese d’assalto per i test. Uffizi: visitatori bloccati. Ristoranti: meno clienti (Di venerdì 6 agosto 2021) Sono stati colti di sorpresa, fiorentini e turisti, nel primo giorno dell'enhrata in vigore del Green pass. Le farmacie del centro storico sono state prese d'assalto per i tamponi rapidi, che sono stati esauriti in fretta. Dagli Uffizi hanno fatto sapere che, nel pomeriggio, alcuni visitatori, sprovvisti di Green pass e indirizzati in una lista di farmacie sono tornati indietro senza test L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 6 agosto 2021) Sono stati colti di sorpresa, fiorentini e turisti, nel primo giorno dell'enhrata in vigore del. Ledel centro storico sono stated'assalto per i tamponi rapidi, che sono stati esauriti in fretta. Daglihanno fatto sapere che, nel pomeriggio, alcuni, sprovvisti die indirizzati in una lista disono tornati indietro senzaL'articolo proviene daPost.

