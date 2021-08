Green pass esteso a scuola e trasporti: tutte le novità del nuovo decreto (Di venerdì 6 agosto 2021) Ieri, alla vigila dell’entrata in vigore del Green pass per poter avere accesso a locali al chiuso, cinema, piscine, eventi, parchi tematici e di divertimento, teatri e musei il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, del ministro dell’Università e della ricerca Maria Cristina Messa, del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini e del ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che estende l’utilizzo del certificato verde ad attività scolastiche, università e trasporti a partire dal 1 ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 6 agosto 2021) Ieri, alla vigila dell’entrata in vigore delper poter avere accesso a locali al chiuso, cinema, piscine, eventi, parchi tematici e di divertimento, teatri e musei il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, del ministro dell’Università e della ricerca Maria Cristina Messa, del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini e del ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato un-legge che estende l’utilizzo del certificato verde ad attività scolastiche, università ea partire dal 1 ...

