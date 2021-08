Green pass, ecco tutte le novità decise dal Governo: obbligo per il personale scolastico (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, del Ministro dell'università e della ricerca Maria Cristina Messa, del Ministro delle ... Leggi su forlitoday (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, del Ministro dell'università e della ricerca Maria Cristina Messa, del Ministro delle ...

Advertising

borghi_claudio : No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBL… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Andrò avanti e indietro senza green pass sul traghetto da Cadenabbia a Bellagio, un successone, in compenso un Sard… - Marco1999Busa : RT @Pietro_Otto: Manifestazione contro il green pass in Piazza Tre Martiri e in altre vie del centro storico di Rimini. - AvvCalderone : RT @AzzurraBarbuto: I docenti che non esporranno il green pass dopo 5 giorni di inottemperanza saranno considerati assenti senza giustifica… -