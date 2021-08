Green pass, debutto nei bar e ristoranti del litorale romano: “Regole chiare, ecco come controlliamo”. E i clienti sfoggiano il loro certificato (Di venerdì 6 agosto 2021) Telefono in mano per ristoranti, bar e i loro clienti. Da venerdì 6 agosto è scattato l’obbligo di Green pass per accedere nei locali al chiuso. Gli esercenti del Comune di Fiumicino, molto frequentato in estate dai romani, si sono preparati: sul proprio telefono hanno scaricato l’app VerificaC19 grazie alla quale è possibile controllare l’autenticità del Qr code. “E’ facile e sono Regole molto chiare” commenta Massimiliano Mazzuca, presidente dell’Associazione Lungomare di Fiumicino e titolare dello storico ristorante Amelindo. Mazzuca si occuperà personalmente di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) Telefono in mano per, bar e i. Da venerdì 6 agosto è scattato l’obbligo diper accedere nei locali al chiuso. Gli esercenti del Comune di Fiumicino, molto frequentato in estate dai romani, si sono preparati: sul proprio telefono hanno scaricato l’app VerificaC19 grazie alla quale è possibile controllare l’autenticità del Qr code. “E’ facile e sonomolto” commenta Massimiliano Mazzuca, presidente dell’Associazione Lungomare di Fiumicino e titolare dello storico ristorante Amelindo. Mazzuca si occuperà personalmente di ...

