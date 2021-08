Green pass dal 6 agosto 2021: come averlo e dove scaricarlo (Di venerdì 6 agosto 2021) Mancano poche ore al semaforo verde per quanto riguarda il Green pass, al via dal 6 agosto 2021 in Italia. La Certificazione verde COVID-19 permette di accedere a eventi, strutture e altri luoghi pubblici in Italia e facilita gli spostamenti in Europa: una novità che tanto ha fatto discutere, ma che presto potrebbe essere realtà anche per treni, aerei e navi. come SI SCARICA? Il modo più semplice per scaricare il Green pass avviene attraverso il sito www.dgc.gov.it, dove inserendo il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 agosto 2021) Mancano poche ore al semaforo verde per quanto riguarda il, al via dal 6in Italia. La Certificazione verde COVID-19 permette di accedere a eventi, strutture e altri luoghi pubblici in Italia e facilita gli spostamenti in Europa: una novità che tanto ha fatto discutere, ma che presto potrebbe essere realtà anche per treni, aerei e navi.SI SCARICA? Il modo più semplice per scaricare ilavviene attraverso il sito www.dgc.gov.it,inserendo il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data ...

