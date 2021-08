Green pass: dai ristoranti degli alberghi ai centri termali, le nuove Faq del governo (Di venerdì 6 agosto 2021) Da oggi 6 agosto per poter frequentare i luoghi al chiuso a rischio di assembramento è necessario il Green pass che da settembre diventerà poi necessario anche per i trasporti a lunga percorrenza e ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) Da oggi 6 agosto per poter frequentare i luoghi al chiuso a rischio di assembramento è necessario ilche da settembre diventerà poi necessario anche per i trasporti a lunga percorrenza e ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green pass: dai ristoranti degli alberghi ai centri termali, le nuove Faq del governo Da oggi 6 agosto per poter frequentare i luoghi al chiuso a rischio di assembramento è necessario il Green pass che da settembre diventerà poi necessario anche per i trasporti a lunga percorrenza e per il personale scolastico inclusi gli studenti universitari . Il governo ha pubblicato sul suo sito ...

Green Pass, Boccia: 'Sono per il contenimento graduale del contagio' L'ex ministro degli Affari Regionali è intervenuto a ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Da oggi, 6 agosto Da oggi, venerdì 6 agosto 2021, sarà un po’ come la mascherina: bisognerà portarlo sempre con sé per evitare di restare fuori da bar, ristoranti, palestre, musei, cinema, ospedali e da ogni altra atti ...

I 7 “no” delle associazioni a Garavaglia: “Così non va” Sette punti critici che chiamano direttamente in causa il ministero del Turismo. Li hanno messi nero su bianco Aidit, Assoviaggi e Fto ...

