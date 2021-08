Green pass, da oggi scatta l'obbligo: dai ristoranti al chiuso agli spettacoli | L'Rt nazionale cala a 1,56 (Di venerdì 6 agosto 2021) scatta oggi l'obbligatorietà della certificazione per usufruire di una serie di servizi e di attività, tra le quali mangiare al ristorante al chiuso, partecipare ad eventi sportivi e culturali, sagre, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 6 agosto 2021)l'obbligatorietà della certificazione per usufruire di una serie di servizi e di attività, tra le quali mangiare al ristorante al, partecipare ad eventi sportivi e culturali, sagre, ...

borghi_claudio : No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBL… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Andrò avanti e indietro senza green pass sul traghetto da Cadenabbia a Bellagio, un successone, in compenso un Sard… - Maryljacb : RT @noitre32: Se accettate come regola il green pass per potervi muovere,state accettando la terza/quarta/quinta dose. Non smetteranno di s… - Leonard13___ : RT @Leonard13___: I primi sostenitori del lasciapassare nazista (green pass) sono coloro che si professano europeisti e antifascisti. Nono… -