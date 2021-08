Green pass, da oggi obbligo per bar e palestre. Salvini: “Se dati migliorano, via restrizioni”. Bonaccini: “Avrei riaperto le discoteche” (Di venerdì 6 agosto 2021) Scatta da oggi, venerdì 6 agosto, la giornata chiave con le nuove regole anti-contagio. In tutti i luoghi al chiuso e in quelli in cui c’è il rischio di assembramento è necessario esibire il Green pass, il documento che attesta l’avvenuta vaccinazione (ciclo completo o una dose, guarigione dal Covid, tampone antigenico o molecolare con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti). LE REAZIONI DELLA POLITICA – All’interno della maggioranza di governo, tuttavia, c’è chi già chiede una prima verifica della norma tra tre settimane. Dalle pagine del Corriere della Sera, Matteo Salvini sostiene che “alla fine di agosto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) Scatta da, venerdì 6 agosto, la giornata chiave con le nuove regole anti-contagio. In tutti i luoghi al chiuso e in quelli in cui c’è il rischio di assembramento è necessario esibire il, il documento che attesta l’avvenuta vaccinazione (ciclo completo o una dose, guarigione dal Covid, tampone antigenico o molecolare con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti). LE REAZIONI DELLA POLITICA – All’interno della maggioranza di governo, tuttavia, c’è chi già chiede una prima verifica della norma tra tre settimane. Dalle pagine del Corriere della Sera, Matteosostiene che “alla fine di agosto ...

