“Green pass? Da me non vale”. L’ira della pasticciera di Ostia della storica foto in lacrime (Di venerdì 6 agosto 2021) Ieri si faceva fotografare a terra, disperata, in lacrime per il primo lockdown e la zona rossa nel Lazio. Oggi Camilla proprietaria del Bistrot della Pasticciona, a Ostia, annuncia la sua civile protesta contro il Green pass, appena entrato in vigore. “Da me entrano tutti…”, dice. Un anno e mezzo fa protestava con una immagine simbolo di tutti i ristoratori. “Tutta l’Italia si è specchiata nella mia foto, in quel momento di sconforto trasformato però subito in riscossa. Erano attimi bui, avevo appena saputo che stava per scattare la zona rossa nel Lazio. ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 6 agosto 2021) Ieri si facevagrafare a terra, disperata, inper il primo lockdown e la zona rossa nel Lazio. Oggi Camilla proprietaria del BistrotPasticciona, a, annuncia la sua civile protesta contro il, appena entrato in vigore. “Da me entrano tutti…”, dice. Un anno e mezzo fa protestava con una immagine simbolo di tutti i ristoratori. “Tutta l’Italia si è specchiata nella mia, in quel momento di sconforto trasformato però subito in riscossa. Erano attimi bui, avevo appena saputo che stava per scattare la zona rossa nel Lazio. ...

borghi_claudio : No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBL… - borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - borghi_claudio : Andrò avanti e indietro senza green pass sul traghetto da Cadenabbia a Bellagio, un successone, in compenso un Sard… - leotambe : RT @cris_cersei: Non lo dice 'la Brigliadori', lo dice la Consulta.???? #greenpassobbligatorio #greenpass - g_zerbato : RT @Tremenoventi: Oggi al ristorante uno è entrato, gli hanno chiesto il Green pass e lui “non ce l’ho ma visto che me lo chiedete allora n… -