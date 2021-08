Green Pass, CNA favorevole ad una legge che ne estenda l’obbligo nei luoghi di lavoro (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – Per la CNA è necessario compiere ogni sforzo per lasciarsi alle spalle restrizioni e chiusure che avrebbero devastanti effetti a livello economico e sociale. Con lo stesso spirito di responsabilità con cui artigiani e piccole imprese hanno condiviso e applicato i Protocolli sulla sicurezza, ora sostengono la necessità di diffondere la vaccinazione per uscire il prima possibile dall’emergenza pandemica. E’ quanto ha indicato la Confederazione nel corso dell’incontro promosso dai ministri del lavoro, Andrea Orlando, e della salute, Roberto Speranza, con le parti sociali. La confederazione quindi è favorevole all’estensione del ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – Per la CNA è necessario compiere ogni sforzo per lasciarsi alle spalle restrizioni e chiusure che avrebbero devastanti effetti a livello economico e sociale. Con lo stesso spirito di responsabilità con cui artigiani e piccole imprese hanno condiviso e applicato i Protocolli sulla sicurezza, ora sostengono la necessità di diffondere la vaccinazione per uscire il prima possibile dall’emergenza pandemica. E’ quanto ha indicato la Confederazione nel corso dell’incontro promosso dai ministri del, Andrea Orlando, e della salute, Roberto Speranza, con le parti sociali. La confederazione quindi èall’estensione del ...

