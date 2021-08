' Green pass | che imbarazzo | dovremo fare i poliziotti' Bar e ristoranti al chiuso da oggi solo per i vaccinati | commercianti perplessi

Advertising

borghi_claudio : No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBL… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Andrò avanti e indietro senza green pass sul traghetto da Cadenabbia a Bellagio, un successone, in compenso un Sard… - Martina95190659 : RT @Lorenzo62752880: Magistratura Democratica: 'Il green pass è incostituzionale, viola le norme UE' Che si aspetta a fare i doverosi rico… - WestKimi : RT @kapav65: Ineccepibile. E adesso voglio vedere con che faccia danno del novax a un docente di diritto della Cattolica di Milano. https:/… -

Roma, 06 ago 08:16 - Il leader della Lega, Matteo Salvini, in una intervista al "Corriere della Sera" si dice soddisfatto: "Rispetto alle ipotesi di partenza...Facciamo il punto sulla campagna di vaccinazione in Italia con il bollettino vaccini covid aggiornato ad oggi, venerdì 6 agosto 2021 , giorno di entrata in vigore delper varie realtà commerciali. A poco più di sette mesi dall'avvio della campagna di somministrazioni, in Italia siamo giunti a quota 70.5 milioni di inoculazioni, il che significa che nelle ...Tra tensioni e nervosismi il debutto del regime del green pass che in soldoni impone per l’accesso agli spazi interni dei ristoranti e il servizio al tavolo l’onere di esibire il certificato verde che ...Acrobazie in pista, perfezione, sincronia e outfit, tutto da giudicare in vista della Gara Nazionale di Ginnastica Acrobatica Circense, che si svolgerà nella mattinata del 7 agosto al Pala Circus in v ...