Green pass a scuola, rischio sospensione per docenti senza vaccinazione: cosa succederà al ritorno in aula secondo presidi e studenti (Di venerdì 6 agosto 2021) È atteso nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 agosto, un ulteriore incontro tra il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, sindacati e presidi, durante la quale si discuterà del protocollo di sicurezza nelle scuole, alla luce del nuovo decreto. Green pass e distanziamento saranno i due problemi principali da affrontare, dai quali potrebbe dipendere il ritorno a L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 6 agosto 2021) È atteso nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 agosto, un ulteriore incontro tra il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, sindacati e, durante la quale si discuterà del protocollo di sicurezza nelle scuole, alla luce del nuovo decreto.e distanziamento saranno i due problemi principali da affrontare, dai quali potrebbe dipendere ila L'articolo proviene da Inews.it.

