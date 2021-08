Grecia, caldo e vento alimentano gli incendi. Governo sotto accusa (Di venerdì 6 agosto 2021) Una distruzione di dimensioni bibliche sta travolgendo la Grecia con più di 120 grandi incendi in tutto il paese. In grave pericolo la capitale in cui è concentrata quasi la metà della popolazione greca. Atene è assediata da un immenso fronte di grandissimi incendi. Favorite dal forte vento, le fiamme avanzano velocemente da nord e da ovest ed hanno già ridotto in cenere numerosi centri abitati, per lo più sgomberati nella mezzanotte di giovedì. Tutte le autostrade sono bloccate, mentre … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 6 agosto 2021) Una distruzione di dimensioni bibliche sta travolgendo lacon più di 120 grandiin tutto il paese. In grave pericolo la capitale in cui è concentrata quasi la metà della popolazione greca. Atene è assediata da un immenso fronte di grandissimi. Favorite dal forte, le fiamme avanzano velocemente da nord e da ovest ed hanno già ridotto in cenere numerosi centri abitati, per lo più sgomberati nella mezzanotte di giovedì. Tutte le autostrade sono bloccate, mentre … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Grecia caldo Dalla Grecia alla Turchia: l'apocalisse degli incendi Non è solo il Nord America che va a fuoco sotto le ondate di caldo mai verificatesi. Senza dimenticare l'Australia. Il Mediterraneo vede paesi come l'Italia, l'Albania, la Macedonia, la Grecia, la ...

Grecia. Case distrutte e boschi in fiamme, migliaia in fuga, un morto ... giornale pro - democrazia, annuncia la chiusura da sabato 23 Giugno 2021 - Advertisement - - Advertisement - AgenPress - Migliaia di persone in fuga dagli incendi in Grecia, dove l'ondata di caldo ...

Grecia, caldo record: incendi a nord di Atene La Repubblica Prospettive Sul Gas Naturale: Il Caldo Porta La Domanda Della Commodity Alle Stelle Le temperature elevate dell'ultimo periodo spingono la domanda ed il prezzo del gas naturale verso l'alto. La situazione di siccità negli USA potrebbe peggiorare, con previsioni di ulteriori rialzi de ...

Alluvioni, incendi: l’uomo alimenta l’Apocalisse ambientale. Dobbiamo fermarci subito «Le voci del venerdì»: i ragazzi di Fridays For Future Italia scrivono per Pianeta 2021. Questa settimana affrontano il tema degli eventi meteorologici estremi e della lotta ai cambiamenti climatici c ...

