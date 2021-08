Grealish al City per £100mln: la Top 10 acquisti più cari della Premier League (Di venerdì 6 agosto 2021) Grealish diventa l'acquisto più costoso nella storia della Premier League con 100 milioni di sterline. Leggi su 90min (Di venerdì 6 agosto 2021)diventa l'acquisto più costoso nella storiacon 100 milioni di sterline.

Advertising

B24PT : Grealish é do Man City! - Futhead : Aguero: City ?? Barca Grealish: Villa ?? City Messi: - DiMarzio : #Grealish è un nuovo giocatore del @ManCity: 'Lavorare con Guardiola sarà speciale' - TuttoMercatoWeb : Messi non andrà al City. Guardiola: 'Preso Grealish. Eravamo convinti restasse al Barça...' - putomirass : RT @B24PT: Grealish é do Man City! -