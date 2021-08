GP Stiria | MotoGP | Savadori super con Aprilia

(Di venerdì 6 agosto 2021) Scende la pioggia sulla, e allatocca disputare le FP2 sul bagnato. Ne approfitta Lorenzo, che svetta nel turno con la sua. Il “Sava”, alla sua prima stagione completa nella top class, si mette dietro un certo Johann Zarco, secondo nel mondiale e primo ducatista della giornata. Subito dietro c’è il campione del mondo in carica, Joan Mir, davanti alla Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia. Aleix Esparagaro conferma il buon momento dell’, ed è in top five. La top ten è chiusa da Alex Rins, Alex Marquez, Iker Lecuona, Maverick Vinales e Marc Marquez. GP ...

Lorenzo Savadori e Aprilia protagonisti della FP2 del gran premio di, classe. Sulla pista austriaca, resa umida dalla pioggia, il pilota cesenate in 1'31"304 ha preceduto la Ducati di Johann Zarco (+0.154) e la Suzuki di Joan Mir (+0.262). Quarto tempo ...